Кабмин решил снизить выплаты умершим вкладчикам Сбербанка СССР

Кабинет Министров Украины принял решении о снижении с 350 млн. грн. до 33 млн. грн. суммы средств, направленных на выплату компенсаций потерь от обесценивания вкладов тем вкладчикам, которые не получили на протяжении 2002-2005 годов компенсацию в пределах остатка вклада, но не более 50 грн. по одному счету каждого вкладчика.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 13 декабря №1716.

На 40 млн. грн. до 220 млн. грн. снижается сумма средств для компенсации наследникам вкладчиков, которые умерли в 2005 году, которые не получили компенсацию потерь от обесценивания вкладов на протяжении 2005 года, а также умерших в 2006 году, в пределах остатка проиндексированного вклада, но не более 500 грн.

В 2006 году на выплату гражданам Украины компенсаций потерь от обесценивания денежных сбережений и страховых взносов, внесенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР и Госстраха СССР в бюджете предусмотрено 600 млн. грн.

Кроме того, документом предусмотрено выкупить в 2006 году облигаций Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года и государственных казначейских обязательств СССР.

В частности, на выкуп облигаций госзайма правительство направит 140 млн. грн., на выкуп государственных казначейских обязательств СССР – 137 млн. грн.