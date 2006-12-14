Украина не признает долг перед Казахстаном

Украина не намерена признавать задолженность перед Казахстаном, возникшую в результате выхода из рублевой зоны и перехода на корреспондентские счета в 1992 году, в качестве государственного долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК.

«Это задолженности между хозяйствующими субъектами, и никакого отношения к межгосударственным задолженностям они не имеют», - сказал он.

В тоже время С.РОМАНЮК отметил, что Министерство финансов Казахстана настаивает на том, что данная задолженность является государственной, поскольку она возникла при взаиморасчетах между Центробанками обоих государств по итогам 1993 года. В этой связи Минэкономики Украины обратилось в НБУ и Минфин относительно проверки данной информации.

С.РОМАНЮК отметил, что механизмом разрешения данного вопроса может быть его решение на уровне хозяйствующих субъектов, в том числе и возможным путем реструктуризации задолженности.

«Либо через хозяйствующие субъекты, либо каким-то образом, если сумму сразу не удается погасить, то, очевидно, речь должна идти о структуризации. Но это не то, что должно выплачиваться из государственного бюджета Украины», - подытожил С.РОМАНЮК.

Справка УНИАН. Министерство финансов Республики Казахстан настаивает на необходимости подписания межправительственного соглашения о переоформлении задолженности по результатам торгово-экономических отношений в 1992 году в государственный кредит Украины. При этом сумма данной задолженности по оценкам казахской стороны составляет 16,3 млн. долл.