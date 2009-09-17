ПинчукАртЦентр праздновал до трех ночи

"ПинчукАртЦентр" этой ночью работал до трех часов. Так самый модный и культовый украинский музей современного искусства отметил третью годовщину со дня открытия. Акцию назвали «Ночь в музее-3». Для посетителей подготовили квесты, фирменные футболки с черепами от Херста, коллекционные каталоги, а для первых 250 фанатов – подарки и памятные значки.

«ПинчукАртЦентр» с размахом отпраздновал свой третий день рождения. Традиционные черепа – под музеем, громкая музыка ди-джея Манекен – внутри. За три года работы художественное заведение стало самым популярным в столице, его посетили 800 тысяч людей.

Дмитрий Логвин, исполнительный директор «ПинчукАртЦентра»: «Тем, кому не нравится, не приходят, а многие, кому не нравится, приходят и уходят с совсем другой точкой зрения. Конечно, молодежи больше и мы рады этому, потому что растет новое поколение, для которых словосочетание «современное искусство» становится нормой жизни».

Праздник длился до трех ночи.

ICTV