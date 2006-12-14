Закон: минимум 1,5% ВВП должны идти на компенсацию обесцененных вкладов

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие закона проголосовали 233 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом закреплен минимальный процент объема валового внутреннего продукта (1,5%), который должен предусматриваться в государственном бюджете на соответствующий год и направляться на компенсацию обесцененных сбережений граждан в соответствии с Законом Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины».

Кроме того, дополнительным источником компенсации сбережений граждан, в соответствии с законом, является погашение задолженности таких граждан за потребленные электрическую и тепловую энергию, природный газ, твердое топливо, услуги водоснабжения и водоотвод, квартирную плату.

Как отмечают эксперты, этот закон будет способствовать усилению защиты интересов лиц, потерявших свои сбережения в результате их обесценивания. В случае выполнения Кабинетом Министров Украины требований закона путем предвидения в государственном бюджете на соответствующий год специальной субвенции местным бюджетам, граждане, потерявшие свои сбережения в результате их обесценивания, смогут погасить собственную задолженность за потребленные электрическую и тепловую энергию, природный газ, твердое топливо, услуги водоснабжения и водоотвод, квартирную плату.