Украинцы в Брюсселе будут пикетировать Еврокомиссию

18 декабря в Брюсселе с 14.00 до 15.00 состоится пикетирование Европейской Комиссии, организованное Европейской Ассоциацией Украинцев. Целью пикета является обратить внимание Еврокомиссии на недопустимость дискриминации украинских авиаперевозчиков со стороны европейских государств.

Украинцы в Брюсселе планируют предоставить Еврокомиссии факты брутальной дискриминации украинских авиакомпаний государственными властями Германии. Так, уже больше года длится противостояние украинской государственной авиакомпании «Днеправиа» с немецким перевозчиком «Люфтганзой», что привело к принятию Германией дискриминационных решений в отношении украинской стороны. Федеральное ведомство гражданской авиации запретило «Днеправиа», а также ряду других украинских авиакомпаний летать в Германию. Решения германской стороны являются необоснованными, а также нарушают принципы паритетности и добрососедства.

Ранее, 22 ноября группа депутатов украинского Парламента обратилась к Европейскому парламенту и Бундестагу Германии с призывом провести независимое расследование конфликта немецких авиавластей с украинскими авиакомпаниями, а также создать совместную межпарламентскую комиссию для урегулирования международного украино-германского конфликта.

Пикетирование здания Европейской комиссии состоится по адресу: Wetstraat 175, Брюссель

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