Черновецкий всех поставит на счетчик

Коллегия Киевской городской государственной администрации приняла решение об оснащении всего жилого фонда столицы счетчиками тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По его словам, Коллегия КГГА поручила Главному управлению жилищного хозяйства вместе с Главным управлением топлива, энергетики и энергосбережения рассчитать, сколько необходимо средств, чтобы обеспечить дома этими устройствами.

Как подчеркнул Д.БАСС, счетчики позволят киевлянам платить только за реально полученные коммунальные услуги, что, безусловно, будет экономически выгоднее.

По данным пресс-службы, на расширенном заседании Коллегии также решались вопросы относительно задолженности за потребленные коммунальные услуги. Общий объем задолженности населения предприятиям Киева составляет около 350 млн. грн. Из них за квартплату - 66 млн. грн., за газ - 11,4 млн. грн., за холодное водоснабжение - 53,7 млн. грн., за горячую воду - 71,1 млн. грн., за отопление - 147,1 млн. грн., за электроэнергию - 5,8 млн. грн. “Жилищные организации районов города проводят недостаточную работу по взысканию средств с должников. Поэтому злостных неплательщиков будут отключать от сетей электро-, водо- и газоснабжения. Это касается также квартиросъемщиков и арендаторов нежилых помещений, подчеркнули в КГГА.

Как отметил в свою очередь первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, “погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги киевская власть будет способствовать через пересчет обесцененных денежных сбережений граждан в учреждениях Сбербанка”, сообщили в пресс-службе КГГА.