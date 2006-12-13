Наша Украина пугает утратой Нафтогаза

Фракция «Наша Украина» заявляет, что сегодня Украина стоит перед угрозой полной утраты государственного контроля над НАК «Нафтогаз Украины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом от имени фракции сегодня заявила народный депутат Украины Лилия ГРИГОРОВИЧ.

По ее словам, “с подачи нынешнего министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО компания «Укртрансгаз» загоняется в долги перед компанией «Укргазэнерго» путем несбалансированной ценовой политики в сфере транспортировки газа.

Кроме того, отметила Л.ГРИГОРОВИЧ, нынешний председатель Минтопэнерго «вместе со своими соратниками последовательно выводят газовую отрасль из государственного управления».

В частности, по ее словам, Ю.БОЙКО “пытается передать отрасль под контроль частным структурам”.

«Нынешнее руководство прибегает к созданию монопольного контроля над распределительными газовыми сетями», - сказала она.

Л.ГРИГОРОВИЧ отметила, что продолжаются рейдерские атаки с участием силовых структур на компании газопоставок Закарпатской, Ивано-Франковской и ряда других областей.