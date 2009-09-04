Лавров посетит Украину в октябре
19:36, 04 сентября 2009Общество
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Об этом сообщил Посол Украины в РФ
Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ посетит Украину в октябре.
Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО.
"Есть договоренность двух сторон о проведении встречи руководителей приграничных областей, регионов двух стран в Харькове в начале октября под эгидой руководителей внешнеполитических ведомств. То есть Сергей ЛАВРОВ поедет в Харьков в начале октября", - сказал К.ГРИЩЕНКО.
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