Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ посетит Украину в октябре.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО.

"Есть договоренность двух сторон о проведении встречи руководителей приграничных областей, регионов двух стран в Харькове в начале октября под эгидой руководителей внешнеполитических ведомств. То есть Сергей ЛАВРОВ поедет в Харьков в начале октября", - сказал К.ГРИЩЕНКО.