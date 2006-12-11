Президент вернул в парламент Госбюджет-2007

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», сообщает пресс-служба главы государства.

Предложения Президента Украины во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины Арсений ЯЦЕНЮК.