Президент вернул в парламент Госбюджет-2007

23:52, 11 декабря 2006
Общество
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...со своими предложениями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», сообщает пресс-служба главы государства.

Предложения Президента Украины во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

 

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