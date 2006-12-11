Янукович поручил министру экономики ускорить вступление Украины в ВТО

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с министром экономики Владимиром МАКУХОЙ текущее состояние экономического развития страны.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, по результатам обсуждения вопроса о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию премьер-министром было дано поручение как можно быстрее завершить этот процесс.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧ и В.МАКУХА обсудили широкий круг вопросов, связанных с текущим состоянием экономического развития страны. В частности, сообщает пресс-служба, серьезное внимание было уделено подготовке Стратегии развития Украины до 2011 года. Премьер обратил внимание на необходимость ускорения работы в этом направлении и привлечения к ней максимального количества специалистов по различным отраслям с тем, чтобы настоящий документ приобрел черты национального.

Также В.МАКУХА проинформировал В.ЯНУКОВИЧА о непростой ситуации, сложившейся сегодня вокруг цен на горючее. По словам главы ведомства, Министерство экономики подготовило целый ряд мер, которые позволят уже в ближайшее время решить этот вопрос.

В то же время в сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.