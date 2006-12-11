Пинзеник назвал 7 угроз бюджета

Принятый народными депутатами Госбюджет на 2007 перестал быть тем, чем он является по своему назначению - документом обеспечения благосостояния граждан, которые в первую очередь нуждаются в государственной поддержке и доходы которых зависят от бюджета. Об этом сказал сегодня экс-министр финансов, лидер ПРП Виктор ПИНЗЕНИК, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба партии «Реформы и порядок», В.ПИНЗЕНИК отметил, что поддержка социалистами, коммунистами и «регионалами» сметы государства, в которой реальные социальные расходы меньше, чем в 2005-ом и 2006-ом годах, подтвердила их моральное и идеологическое несоответствие собственным лозунгам и ожиданиям граждан.

«Вместе с тем как бюджет государства перестал быть сметой граждан, а стал частной росписью для обслуживания чьих-то интересов бизнеса, так и коммунисты, социалисты и «регионалы» в Верховной Раде перестали быть политическими силами, потому что предали свои идеологические принципы, а главное - надежды граждан», - подчеркнул Виктор ПИНЗЕНИК.

Он также назвал шантажом и прикрытием долгосрочных антисоциальных намерений в ведении экономической политики последние заявления Минфина о невозможности ветирования принятого документа. Виктор ПИНЗЕНИК отметил абсурдность такой бюджетной политики, при которой экономический рост оборачивается ухудшением жизни людей.

Недопустимыми экс-министр финансов назвал в первую очередь такие нормы бюджета:

1. Реальное снижение размера пенсий. Ведь прожиточный минимум и минимальная пенсия рассчитаны в Бюджете-2007 при базовой инфляции 2006 года (8,7%), тогда как уже за 10 месяцев текущего года инфляция достигла этой цифры, а до конца года может составить 14%. Только этот фактор снижает реальную пенсию на 5%, а с учетом нереального показателя на 2007 год (7,5%) пенсия окажется еще меньше.

2. Отсутствие реального роста зарплаты в бюджетной сфере. Ведь рост минимальной зарплаты на 12,5% при увеличении налога с доходов граждан на 2% даже при плановой инфляции 7,5% не дает возможности роста зарплат.

3. Угроза запланированному экономическому росту через реальное уменьшение пенсий и отсутствие роста зарплат. Ведь при отсутствии роста внутреннего потребления доли экспорта в ВВП будет маловато, к тому же сам экспорт испытает «газовый» удар.

4. Увеличение дефицита бюджета до 2,54% ВВП и втягивания Украины в долги через покрытие дефицита за счет займов. Уже сегодня, впервые с начала 2005 года, прирост заимствований превышает объем их погашения. В условиях нереальности доходов от приватизации по определенному кругу объектов и в условиях ручной приватизации прирост долга окажется значительно больше.

5. Предоставление государственных гарантий по коммерческим кредитам (вынесено в отдельные законы). Должно быть прямое запрещение в законе о Бюджете такой нормы, потому что средства за невозвращенные кредиты будут отдавать из Бюджета.

6. Субвенция на социально-экономическое развитие депрессивных регионов не расписана по областям, что предусматривает ручной дележ средств.

7. Расходы на создание новых рабочих мест шахтерам в принятой формулировке приведут, как это было раньше, к строительству для горняков ткацких фабрик. Необходимо заменить ее на программу удешевления процентов, что позволяет привлечь большие средства и именно на нужды шахтеров.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2007 год”.

Доходы госбюджета на 2007 год запланированы в сумме 147 млрд. 888 млн. грн., расходы - в сумме 161 млрд. 819 млн. грн.

Сразу после принятия главной Сметы Украины, руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что в ней не были учтены ряд принципиальных позиций Главы государства.

По его словам, речь идет о четырех принципиальных предложениях Виктора ЮЩЕНКО. А именно - вопросы, связанные с повышением планки минимального прожиточного уровня, выравнивания зарплат военнослужащим, выделения среднесрочных займов местным бюджетам и возможность использования вексельной схемы при импорте нефти.

Кое-кто из политиков и экспертов заявили о вероятности ветирования Президентом Закона о Госбюджете-2007.

В Министерстве финансов Украины, в частности, считают, что вето на Закон о Госбюджете-2007 вызовет кризис в социальной сфере, здравоохранении, образовании и ЖКХ.