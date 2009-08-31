В «Борисполе» отказались брать на борт 5 неадекватных иностранцев

В субботу, 29 августа, в аэропорту «Борисполь» пограничники отказали в пропуске в Украину шести гражданам Конго, после чего один из них спрыгнул с трапа самолета, чтобы остаться в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, граждане Конго заявили, что едут во Львов на фестиваль этнической культуры «Этновир». Связавшись с его организаторами, пограничники выяснили, что фестиваль завершился 24 августа.

Поскольку каждый из шести граждан Конго не имел при себе достаточных средств для пребывания в Украине (у мужчин было по 20-30 долларов США), сотрудники Госпогранслужбы отказали им во въезде и вручили копии соответствующих постановлений.

Во время посадки на обратный рейс иностранцы вели себя неадекватно. Один из них спрыгнул с трапа самолета, после чего капитан судна отказался принимать на борт этих пассажиров.

Пять граждан Конго вернули в зал ожидания аэропорта. Нарушителя после неудачной попытки убежать с исцарапанным лицом и травмированной ногой доставили в Киев в больницу, где медики убедились, что перелома нет, и после оказания помощи передали его пограничникам.

Все шестеро граждан Конго находятся в аэропорту «Борисполь» под надзором пограничного наряда. Их питанием заботятся представители авиаперевозчика.

На родину иностранцев в сопровождении представителей службы безопасности компании-авиаперевозчика планируют отправить 2 сентября.