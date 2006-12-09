Где лучше перезахоронить Степана Бандеру?

Конгресс украинских националистов Прикарпатья настаивает на создании Пантеона Героев в Киеве, где будет перезахоронен прах руководителя ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской областной организации Конгресса украинских националистов.

В своем обращении к городскому председателю Калуша Игорю НАСАЛИКУ представители Калушских городской и районной организаций КУН напомнили мэру о том, что приближается 100-летний юбилей С.Бандеры.

Они поддерживают идею Президента Украины о создании Пантеона Героев в Киеве, тогда как городской председатель Калуша настаивает на сооружении Пантеона в Калуше.

В обращении говорится о том, чтобы на сессии городского совета «принять решение о провозглашении 2009 года годом Степана Бандеры, присвоить его имя одному из лучших образовательных заведений города – Калушской гимназии, переиздать труды проводника ОУН и распространить их среди учебных заведений и библиотек». А заодно «приобщиться к ремонту музейного комплекса Степана Бандеры в его родном селе Старый Угринов, принять участие в обновлении экспозиции музея, способствовать в ремонте дороги, соединяющей город Калуш и Старый Угринов, установить в райцентре информационные щиты (баннеры) о музее проводника».

В ответ мэр Калуша И.НАСАЛИК отметил, что и в дальнейшем будет настаивать на своей идее о создании такого Пантеона в Калуше. По его словам, ”город активно сотрудничает с Министерством иностранных дел и Секретариатом Президента Украины и никаких возражений с их стороны не было». И.НАСАЛИК отметил, что к нему звонят по телефону украинцы из Канады, США, Австралии с предложениями о финансировании будущего Пантеона Героям именно в Калуше.

Справка УНИАН. И.НАСАЛИК недавно заявил о своей готовности перевезти прах Степана Бандеры из Мюнхена в Украину, если этого не сделает Виктор ЮЩЕНКО. Экс-нардеп задекларировал, что лично готов, «как физическое лицо, вложить в сооружение Пантеона национальным героям в Калуше 100 тыс. долл.».