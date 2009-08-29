Кредитные рейтинги США подтверждены на высшем уровне

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service подтвердило кредитные рейтинги Соединенных Штатов Америки на высшем уровне - Aaa. В сообщении агентства отмечается, что наивысший суверенный рейтинг США поддерживается ведущей ролью страны в мировых финансах и торговле, гибкостью американских рынков и открытостью торговых и финансовых режимов, передает Reuters.

"Пропорции государственного долга США к ВВП и объему правительственных доходов резко ухудшаются, и после кризиса они, скорее всего, окажутся выше, чем аналогичные соотношения в других государствах с рейтингом Aaa", - цитирует РосБизнесКонсалтинг. Однако рост долговой нагрузки США в значительной степени нивелируется тем, что правительство направляет часть средств на покупку активов, инвестируя в акции финансового сектора и различные долговые инструменты. В результате "разность между активами и обязательствами федерального правительства затрагивается в меньшей степени", полагает Moody`s.