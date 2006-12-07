Медики сделали цыганам флюорографию та маммографию
19:31, 07 декабря 2006Общество
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В рамках госпрограммы возрождения
Медики Луцка начали обследование цыган.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, в частности, на днях работники амбулатории общей практики семейной медицины Луцка обследовали жителей ромской национальности, которые проживают в микрорайоне Вересневе.
По данным пресс-службы, на передвижном диагностическом комплексе было проведено 40 флюорографий и 24 маммографии.
Следующее мероприятие – осмотр специалистами детей рома дошкольного и школьного возраста для устройства их в детсады и школы.
Мероприятия по поддержке рома осуществлены в рамках правительственной программы „Социально-духовное возрождение рома Украины”, отметили в пресс-службе.
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