Медики сделали цыганам флюорографию та маммографию

Медики Луцка начали обследование цыган.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, в частности, на днях работники амбулатории общей практики семейной медицины Луцка обследовали жителей ромской национальности, которые проживают в микрорайоне Вересневе.

По данным пресс-службы, на передвижном диагностическом комплексе было проведено 40 флюорографий и 24 маммографии.

Следующее мероприятие – осмотр специалистами детей рома дошкольного и школьного возраста для устройства их в детсады и школы.

Мероприятия по поддержке рома осуществлены в рамках правительственной программы „Социально-духовное возрождение рома Украины”, отметили в пресс-службе.