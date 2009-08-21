Станцию метро «Майдан Незалежности» 24 августа закроют для пассажиров

В Киеве 24 августа 2009 года в связи с празднованием 18-й годовщины Независимости Украины, станция метрополитена «Площадь Независимости» Куреневско-Красноармейской линии временно будет закрыта для входа и выхода пассажиров с начала движения поездов (5 ч 40 мин) до завершения общегосударственных мероприятий на центральной площади города.

Как сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, в отмеченный период станция будет работать как пересадочный узел с линии на линию.