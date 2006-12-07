Делами религий в Украине будет заниматься атеист

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы нового Государственного комитета по делам национальностей и религий члена Коммунистической партии Украины Георгия Попова.

Как уже сообщалось, распоряжением Кабмина месяц назад на основе департамента Министерства юстиции по вопросам религий и госкомитета по вопросам национальностей и миграций была создана новая межведомственная структура – Госкомитет по делам национальностей и религий.

Господин Попов был народным депутатом в 1998-2002 годах и возглавлял комитет Верховной рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений. Связаться с ним вчера не удалось. В Минюсте сказали, что о работе госкомитета пока ничего не известно. Напомним, что после заявления о создании госкомитета в департаменте по вопросам религий сообщили, что новая структура не будет вмешиваться в межконфессиональные отношения. В крупных украинских конфессиях назначение Георгия Попова считают необдуманным, поскольку «ему как человеку, вероятно, неверующему будет неудобно посещать межконфессиональные собрания и слушать о Боге».

Обком со ссылкой на Коммерсантъ-Украина