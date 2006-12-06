Масяня стала героиней мультфильма в последний раз

Олег Куваев, создатель культового мультипликационного персонажа "Масяни", представил новый анимационный фильм о похождениях виртуальной дамочки. По его словам, серия "Мотыль у осипшего тракториста" сотая по счету и "наверное, последняя" в истории "Масяни".

В новой картине Масяня предстает перед зрителями в образе ожидающего окукливания мотыля. До окукливания Масяне остается ждать еще очень долго, но ей удается узнать о чудодейственном способе приближения окукливания. А финал мультфильма подтверждает слова Куваева о том, что эта серия станет последней.

Что касается самого Куваева, то он покинул студию “Мульт.Ру”, которую он возглавлял на протяжении нескольких лет, 10 октября 2006 года. По договору со студией, до конца 2006 года проекты "Масяня" и "Магазинчик Бо" выпускались по его сценариям и с его озвучкой и режиссурой. Видимо, ”Мотыль” действительно станет последней серией “Масяни”. По крайней мере, к созданию которой приложит руку сам Куваев.

Лента.ру