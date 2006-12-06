Референдум о недоверии Черновецкому и Киевсовету реально провести... в теории

Теоретически референдум по выражению недоверия мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету реально провести, но власть может заблокировать эту инициативу общественных организаций и партий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили сегодня участники «круглого стола» на тему: «Проведение референдума по отставке мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО: законодательная основа и опыт общественности» относительно регламента порядка проведения референдума на местном уровне, который прошел в УНИАН.

В работе «круглого стола», в частности, приняли участие директор Института местной демократии Валерий РУБЦОВ, председатель секретариата общественной организации “Голос общины Киева» Владимир БОНДАРЕНКО, эксперт Украинского независимого центра политических исследований Максим ЛАЦИБА, а также другие независимые эксперты - специалисты по юридическим, социологическим и социально-политическим вопросам. Организатор «круглого стола» - политическая партия «Велика Україна», которая 21 ноября объявила инициативу проведения референдума в столице по выражению недоверия мэру и Киевсовету.

Председатель секретариата политической партии «Велика Україна» Ирина САМАРИНА сообщила, что на сегодняшний день уже создано инициативная группа по организации референдума «За Улюблене місто», куда вошли представители партии «Велика Україна», ряда общественных организаций и просто активные киевляне.

«Мы можем уже предупреждать господина ЧЕРНОВЕЦКОГО, что приблизительно через 10 дней мы готовы провести собрание инициативной группы. С этого шага фактически начинается процедура референдума», - сказала И.САМАРИНА. По ее словам, в предупредительном письме партия сообщила Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что такая группа соберется 22 января. “Так мы планировали. Но с развития событий мы видим, что инициативную группу мы можем собрать раньше. К тому же мы, читая закон о всеукраинском и местном референдумах, видим опасность в том, что если ЧЕРНОВЕЦКИЙ не захочет, чтобы был проведен в Киеве референдум, он сам может инициировать сбор инициативной группы, собрать ее, зарегистрировать, и эта инициативная группа просто не соберет подписей, и вопрос не сможет выноситься на референдум раньше чем через год. То есть, мы не видим смысла затягивать это до 22 января”, - подчеркнула И.САМАРИНА. Со вчерашнего дня, сообщила она, у стен мэрии установлен и работает полевой штаб референдума от «Великої України».

В то же время И.САМАРИНА отметила, что закон о референдумах устарел и нуждается в совершенствовании.

В свою очередь, В.РУБЦОВ сообщил, что существует два механизма отставки мэра. Первый - это референдум, второй - это общественная инициатива, которая после сбора одной тысячи подписей подается на рассмотрение Киевсовета, и совет обязан за нее проголосовать. Для отставки мэра необходима поддержка инициативы 2/3 голосов депутатов. Местный референдум предусматривает сбор подписей 10% избирателей, и решение о его проведении также принимает Киевсовет. Опираясь на существующее законодательство, В.РУБЦОВ считает, что референдум не является “реалистичной инициативой”, поскольку в законе не выписан механизм осуществления этой акции, а кроме того для проведения референдума необходимы серьезные основания, которые будут требовать доказательств через суд.

По мнению В.БОНДАРЕНКО, основания для проведения местного референдума в Киеве существуют, в частности, Киевский городской председатель и Киевсовет не действуют в интересах территориальное общин, потому что на сегодняшний день Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не выполняет свою предвыборную программу. “Существует непрозрачная схема выделения земельных участков, которая по самым малым экспертным подсчетам, идет в ущерб территориальной общины Киева, и этот ущерб исчисляется миллиардами гривен. Кроме того, повышение тарифов не является обоснованным, а распоряжения противоречат предыдущему решению Киевсовета о социальной защите, и это также идет во вред общине города и не в ее интересах”, - отметил В.БОНДАРЕНКО.

Он подчеркнул, что Киевсовет не способен на сегодняшний день прекратить полномочия городского председателя двумя третями голосов, поскольку оппозиционные силы в совете составляют меньше половины депутатского корпуса. При инициировании же проведения референдума камнем преткновения, по словам В.БОНДАРЕНКО, может быть, в частности, срок сбора подписей за его проведение. “В законе есть очень интересный момент, что срок сбора подписей не может превышать один месяц, но в то же время Киевский городской председатель при выдаче свидетельства о регистрации инициативной группы устанавливает этот срок. Следовательно, на сегодняшний день ЧЕРНОВЕЦКИЙ имеет реальную возможность сократить этот срок», - отметил В.БОНДАРЕНКО. В Киеве для проведения референдума необходимо собрать 210 тыс. подписей, а срок может быть установлен, например, неделя. За этот период нереально собрать такое количество голосов, подчеркнул он.

По мнению В.БОНДАРЕНКО, следует остерегаться возникновения фиктивных инициативных групп, которые будут “сбивать граждан с толку”, а также банальной нерегистрации инициативных групп Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, что относится к его полномочиям и не является обязательным к выполнению. “Нехватка бюджетного финансирования может быть причиной отказа в проведении референдума”, - отметил он. Согласно пояснению В.БОНДАРЕНКО, в проекте городского бюджета на следующий год не предусмотрены средства на проведение какого-либо референдума, а эти расходы приблизительно равны сумме, необходимой для проведения местных выборов.

“Поэтому, если говорить о реальности референдума по снятию ЧЕРНОВЕЦКОГО, – теоретически он реален, граждане этого ожидают. Но практически Киевская городская власть сегодня будет чинить всевозможные препятствия для подобной инициативы, и если говорить реально - может заблокировать инициативу даже на этапе ее рождения», - подытожил В.БОНДАРЕНКО.

М.ЛАЦИБА согласился с мнениями предыдущих ораторов, но обратил внимание на то, что целью проведения референдума является не просто отставка городского председателя, а изменение обращения власти к местной общине и принципам управления.

“Нам нужен новый устав территориальной общины, где достойно было бы прописано, каковы взаимоотношения общины и их органов в виде местного самоуправления, городского совета, порядок проведения общественных слушаний, нормальное положение о проведении местной инициативы”, - отметил он.

По словам М.ЛАЦИБЫ, позитивные примеры проведения референдумов в Украине уже были, в частности, в 1993 г. относительно указа тогдашнего Президента Леонида КУЧМЫ о создании ядерного “могильщика” на территории города Артемовск, но успешные примеры местных референдумов о досрочном прекращении полномочий председателя или местного совета ему не известны.