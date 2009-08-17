Вспыхнула война между госадминистрацией и ГАИ в Тернополе

Глава Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ заявляет о безосновательных преследованиях местных чиновников сотрудниками Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЧИЖМАРЬ заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Ю.ЧИЖМАРЯ, посты ГАИ периодически стоят возле областного совета, возле прокуратуры, областного управления СБУ, возле некоторых государственных учреждений.

“Целыми днями останавливают людей, всех чиновников терроризируют. А какие основания для остановки? Или кто-то что-то нарушил, или есть какая-то отработка. Так что, 4-й день продолжается отработка обладминистрации? А приказ есть о какой-либо спецоперации? А остановка оперативных работников СБУ при исполнении?”, – возмутился Ю.ЧИЖМАРЬ.

Такие действия работников ГАИ он считает "контрдействиями" после выявления злоупотреблений в трех районных МРЭО: в Теребовлянском, где при прохождении техосмотров автомобилей их владельцы в целом заплатили частной структуре 500 тыс. грн., и по этому факту было возбуждено уголовное дело, а также в Кременецком и Шумском.

“Есть 5 уголовных дел по этим фактам. В Тернопольском МРЭО вообще отказались предоставлять документы для проверки, несмотря на соответствующее решение суда. Теперь остановками автомобилей меня хотят вынудить, как и предыдущих руководителей области, покорно дружить с милицией. Но я не воюю с милицией, просто если есть нарушение, то за них виновные должны отвечать”, – отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он выразил надежду, что вскоре обнаруженным фактам злоупотреблений в местных МРЭО будет дана оценка на государственном уровне. “Завтра я буду говорить об этом с премьер-министром. Потому что не может быть, что в Ивано-Франковске техосмотр стоит в два раза дешевле, и из Бережанского района люди ездят в соседнюю область делать техосмотр с открепительным талоном. Премьер должна взять на себя политическую ответственность за ситуацию, которая здесь сложилась. Если не будет принято четкое решение, если не будут сюда направлены органы для проверки фактов, то я так понимаю, что государственная власть – начиная от министра и заканчивая премьер-министром – покрывает эти вещи, а разговоры о борьбе с коррупцией – это все ложь”, – заявил председатель обладминистрации.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Ю.ЧИЖМАРЬ попросил прокуратуру проверить работу областного управления Госавтоинспекции в связи с обнаруженными злоупотреблениями при проведении технического осмотра автомобилей.

Поводом для обращения в прокуратуру стали обнаруженные нарушения в Теребовлянском райотделе Госавтоинспекции, где люди при прохождении техосмотра автомобилей вынуждены были платить, среди прочего, частному предпринимателю, который, не имея полномочий и соответствующего оборудования, проводил проверку технического состояния транспортных средств, за что получал средства, которые значительно превышали государственные тарифы. В целом частная структура получила 0,5 млн. грн., по этому факту было возбуждено уголовное дело.