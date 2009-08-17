Пожар на пиротехнических складах под Донецком ликвидировали

Пожар на пиротехнических складах под Донецком ликвидирован.

Об этом сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области. Согласно сообщению, пожар был ликвидирован сегодня в 13.05.

Сейчас на месте происшествия работает экспертно-криминальная группа МВД и специалисты МЧС.

Как сообщал УНИАН, в Ясиноватском районе Донецкой области, на землях Спартаковского сельсовета, на территории склада ООО „Союз”, где находилось 2 металлических одноэтажных складских здания площадью 1260 кв.м каждый, в которых хранились 60 тонн пиротехнических изделий, в частности, фейерверки, салюты и петарды, прозвучало несколько взрывов с последующим горением. В результате взрывов складские здания разрушены, из-за разлета пиротехники, которая взрывалась, на прилегающей территории произошло возгорание сухой травы на площади 5 гектаров. На расстоянии 3 километров от склада в садовом товариществе „Факел” сгорел дачный деревянный дом и повреждено огнем 40 м кв. кровли другого дачного дома. В 19:00 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС возгорание сухой травы и дачных домов было ликвидировано.

По словам очевидцев, первый взрыв был настолько сильным, что в близлежащих домах повылетали оконные стекла. В небо поднялась огромная бело-черная туча, которую ветром отнесло в сторону центра Донецка.

По факту взрывов на пиротехнических складах под Донецком возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 267 Уголовного Кодекса Украины – "Нарушение правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или других правил обращения с ними, а также незаконная пересылка этих веществ или материалов по почте или грузом, если это нарушение создало опасность гибели людей или наступление других тяжелых следствий".