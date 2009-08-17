Пиво укрепляет женские кости

Испанские ученые утверждают, что женщины, которые пьют больше пива, имеют более крепкие кости - такие данные опубликованы в журнале Nutrition.

Как показало исследование, в котором приняли участие почти 1700 женщин, у тех из них, кто регулярно употребляет алкоголь, кости более плотные, чем у непьющих.

Однако, по мнению команды исследований, причиной этого, скорее всего, является не столько алкоголь, сколько особые химические вещества растительного происхождения - так называемые фитогормоны.

В то же время медики предупреждают, что употребление более чем двух условных единиц алкоголя в день (примерно такое количество содержится в 0,5 литра пива), негативным образом сказывается на здоровье костей.

Ученые пытаются найти средство, которое помогло бы женщинам сохранять здоровье в пожилом возрасте - известно, что после климакса женские кости становятся более хрупкими.

Авторы исследования - группа ученых из Эстремадурского университета - не рекомендуют употреблять пиво в качестве средства, укрепляющего скелет, однако утверждают, что содержащиеся в пиве вещества, так называемые фитоэстрогены, заслуживают проведения дальнейших исследований.

Для участия в эксперименте были отобраны женщины, средний возраст которых составил 48 лет.

С помощью ультразвука ученые измерили плотность костей в их пальцах, а затем попытались установить зависимость полученных значений от возраста, веса и количества потребляемого алкоголя.

У "мало" и "умеренно" пьющих женщин, употребляющих до 280 граммов алкоголя в неделю (что эквивалентно пяти условным единицам или примерно 1,25 литра пива ежедневно), кости оказались в лучшем состоянии, чем у непьющих.

Эти данные в некотором смысле подтверждают результаты исследования, ранее проведенного в одной из крупнейших лондонских больниц, согласно которым потребление алкоголя - в количестве не более восьми условных единиц в неделю - полезно для здоровья.

Однако эксперты подчеркивают, что граница между "здоровой" дозой алкоголя и количеством, наносящим вред здоровью, может быть очень тонкой.

35 условных единиц алкоголя в неделю, определяемые авторами исследования как "умеренное потребление", вдвое превышают официально рекомендованную норму для женщин.

Би-Би-Си