Правоохранители задержали организатора похищения 15 тракторов

Тернопольские правоохранители задержали организатора преступной группы, которая похитила 15 тракторов.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью областного управления милиции, злоумышленники крали колхозную технику в Чертковском, Подволочиском, Збаражском, Залещицком районах Тернопольской области и в Волочиском районе Хмельницкой области. Украденные трактора перегоняли в Черновицкую область, где продавали гражданам Молдовы.

В 2000 году участников преступной группы задержали, однако организатор скрылся и 9 лет находился в розыске. По данным стражей порядка, он скрывался на территории Буковины, а впоследствии – в Молдове.