Правозащитники просят Тимошенко подумать про тюрьму

Украинские правозащитники обращаются к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой внимательно рассмотреть вопрос обновления руководства Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН открытом письме на имя Ю.ТИМОШЕНКО, которое подписали Пенитенциарное общество Украины, общественная правозащитная организация «Донецкий Мемориал» и Черниговский правозащитный женский центр.

"Нас серьезно тревожит то, что за умением красноречиво провозглашать преданность европейским стандартам с одновременной имитацией заботы о правах человека лишь маскируется неспособность профессионально решать неотложные вопросы развития системы. Об этом свидетельствуют и результаты визита Европейского комитета по предотвращению пыток, и ежегодные доклады о соблюдении прав заключенных, которые издаются правозащитной организацией «Донецкий мемориал», - говорится в обращении правозащитников.

По их мнению, ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в учреждениях исполнения наказаний в Украине в значительной мере связано с уровнем компетентности руководства ведомства.

"Оно возглавляется людьми, которые до назначения не имели никакого опыта работы в этой сфере. И председатель Департамента по вопросам исполнения наказаний Василий КОЩИНЕЦ, и его заместители, в частности, Наталия КАЛАШНИК были новичками в системе. Очень скоро отсутствие у них опыта работы в системе стало давать о себе знать", - отмечают правозащитники.

По их данным, из ведомства уволилось довольно много специалистов, которые "не могли воспринять дилетантство руководителей, но ощущали свою несостоятельность что-либо изменить".

"Как следствие такого управления – ухудшилось положение с соблюдением прав осужденных, стремительно увеличился разрыв в доходах высшего руководства системы и рядовых работников. Возросло количество самоубийств осужденных, увеличилось количество сообщений об избиении заключенных, о жестоком поведении. Почти на нет сведено сотрудничество с большинством ведущих правозащитных организаций. Даже стали раздаваться обвинения правозащитников в исполнении заказа криминалитета, когда они настаивают на прекращении нарушения прав человека в учреждениях системы", - говорится в письме.

В то же время Винницкая правозащитная группа, обращение которой имеется в распоряжении УНИАН, призывает премьер-министра организовать публичный отбор кандидатов на должность руководителя уголовно-исполнительной службы, поскольку, по словам правозащитников, эта должность является чрезвычайно важной, потому что "через ее жернова ежегодно проходят сотни тысяч украинских граждан".

"Надеемся, что, ликвидируя беспорядок и злоупотребления в пенитенциарной системе, правительство не будет использовать высмеянную в анекдотах тактику «передвижения коек». Верим, что у правительства хватит политической воли, чтобы наконец избавиться от таких профессионалов из команды В.КОЩИНЦА, как Николай ИЛЬТЯЙ и Н.КАЛАШНИК", - заявляет Винницкая правозащитная группа.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением от 12 августа принял решение об освобождении В.КОЩИНЦЯ от должности председателя Государственного департамента исполнения наказаний. В.и.о. председателя Департамента на данный момент является Н.ИЛЬТЯЙ.