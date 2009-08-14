Лозинского ищут в Израиле, хотя известно, что его там нет

По полученной информации от израильских правоохранителей, бывший народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ не пересекал израильскую границу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Виннице, отвечая на вопрос журналистов, заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Мы имеем информацию от коллег из Израиля о том, что господин ЛОЗИНСКИЙ не пересекал израильскую границу. Другая информация на наш запрос пока еще не поступала», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что оперативную информацию о возможном пребывании В.ЛОЗИНСКОГО в Израиле получили работники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, после чего передали ее в Департамент уголовного розыска, который в свою очередь уведомил об этом украинское бюро Интерпола, которое в тот же день сделало соответствующий запрос в Израиль.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, израильское законодательство для розыска человека, не являющегося гражданином этой страны, требует, чтобы тамошние правоохранители имели на руках все необходимые материалы, которые в данном случае им уже направлены, в том числе со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

«Теперь мы ожидаем официальный ответ, предыдущие, в том числе устные доклады наших коллег из Израиля, свидетельствуют о том, что господина ЛОЗИНСКОГО по указанному адресу не было и нет», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он отметил, что это не первое место его возможного пребывания по полученной оперативной информации проверялось. «Мы уже посетили, насколько мне на данное время известно, уже по меньшей мере три места, на которые указывали наши агенты», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что розыск ЛОЗИНСКОГО это кропотливое дело. При этом он подчеркнул, что стремиться быстро задержать кого-либо, разыскиваемого по поручению или президента, или депутата, или министра МВД - «это просто ребячество».

«Я уверен, что эта работа даст результат. Как и во всем мире он не может быть мгновенным, особенно если это касается человека, который прекрасно представляет глубину своей вины и размеры той машины, которая брошена на его розыск. Единственное, чего бы я хотел, чтобы его розыски не превращались в шоу – кто первый его обнаружит. Соревновательность в правоохранительной системе – дело хорошее, но публичность и субъективность непрофессиональных суждений вредит делу», - отметил министр.

В контексте сказанного он также сообщил, что по факту публикации в отдельных СМИ информации о вероятном местонахождении В.ЛОЗИНСКОГО проводится служебное расследование. «Виновные в утечке информации будут очень строго наказаны. Нигде в мире, как вы понимаете, не может такого быть, чтобы преступнику через газету сообщали, где он может быть. Человек, который сдает такую информацию, является предателем службы», - информировал Ю.ЛУЦЕНКО.