”Укртелеком» нужен государству на 60 процентов

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК считает необходимым оставить в собственности государства 60% плюс одна акция ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

По ее мнению, на приватизацию можно было бы выставить 25%-ный пакет акций ОАО «Укртелеком». Это обеспечило бы ликвидность фондового рынка, принесло бы необходимые поступления в госбюджет.

По словам В.СЕМЕНЮК, на продажу можно было бы также выставить отдельные структурные подразделения «Укртелекома», где государство является стопроцентным собственником, в частности, 51-процентный госпакет «Инфокома».

В.СЕМЕНЮК также отметила необходимость принятия закона, запрещающего одним государственным компаниям покупать другие государственные компании. “Это помогло бы избежать ситуации, которая возникла в Польше, когда государственная польская телекоммуникационная компания была приобретена французскими покупателями в государственной собственности”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что затягивание с приватизацией таких предприятий, как “Укртелеком”, Одесский припортовый завод и “Турбоатом”, негативно влияет на их инвестиционную привлекательность. “Через два года, если кто-то захочет продать “Укртелеком”, он не продастся, нечего будет продавать», - отметил Президент.

Сегодня, 5 декабря Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики одобрил список объектов, выставляемых на приватизацию в 2007 году, для второго чтения, в котором было учтено предложение В.ЮЩЕНКО о внесении в список объектов на приватизацию ОАО «Укртелеком», а также ОАО «Одесский припортовый завод». При этом данные объекты будут включены в список без уточнения пакетов, предлагаемых к продаже.

Справка УНИАН. 13 июля 2000 года Верховная Рада приняла Закон "Об особенностях приватизации открытого акционерного общества "Укртелеком"

5 июля 2005 года ВР приняла внесенный Кабинетом Министров Закон "Об остановке действия Закона Украины "Об особенностях приватизации открытого акционерного общества "Укртелеком".

26 июля 2005 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот Закон.

23 ноября 2005 года Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на разблокирование приватизации ОАО „Укртелеком”. С этой целью законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон, который определял особенности приватизации „Укртелекома”.

ОАО "Укртелеком" контролирует свыше 80% рынка местной телефонии, обслуживая около 10 млн. абонентов, владеет наиболее разветвленной первичной сетью ВОЛС общей протяженностью свыше 16 тыс. км.

В 2005 году компания предоставила услуг электросвязи на сумму 7,747 млрд. грн., что на 7,6% больше аналогичного показателя в 2004 году. При этом чистая прибыль “Укртелекома” за 2005 год составила 519 млн. грн.

Чистая прибыль “Укртелекома” за 2004 год составила 759 млн. грн. вместе с дочерним предприятием “Утел” (в середине 2005 года ДП “Утел” был преобразован в филиал “Укртелекома” - УНИАН).

СП «Инфоком» образовано в 1991 году. 51% уставного фонда владеет «Укртелеком», 43% - принадлежит немецкой компании Controlware.