ВВП России продолжил падение

Объем производства валового внутреннего продукт (ВВП) Российской Федерации во втором квартале 2009 года упал на 10,9% к аналогичному периоду прошлого года, превысив прогнозы аналитиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Росстата.

Минэкономразвития оценивало падение ВВП РФ во втором квартале 2009 года на уровне 10,4% из-за продолжающегося падения инвестиционной активности, резкого сокращения запасов при сдержанных темпах сокращения конечного потребления.

Экономисты и аналитики, опрошенные Reuters в конце июля, прогнозировали, что ВВП России снизится в среднем на 10,4% во втором квартале и на 7,4% за весь 2009 год.

В то же время, в первом квартале 2009 года ВВП упал на 9,8 % к аналогичному периоду прошлого года. По прогнозу правительства, ВВП по итогам 2009 года снизится на 8,5% против роста на 5,6% в 2008 году.

Министр финансов РФ Алексей КУДРИН ожидает, что ВВП России восстановится на докризисном уровне только через 4-5 лет.