Можно ли раскрыть негласного агента СБУ через Пенсионный фонд?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Стретович опасается, что правительственные нововведения по выплате пенсий экс-сотрудникам СБУ и МВД через Пенсионный фонд рассекретят всю агентурную сеть.

Как сообщил В.Стретович корреспонденту газеты «День», парламентский комитет возражает против планов Кабмина передать выплату пенсий военнослужащим в Пенсионный фонд.

«Во-первых, статья 49 закона о пенсионном обеспечении предусматривает пенсионное обеспечение вышедших на пенсию сотрудников МВД и СБУ соответствующими органами в силу специфики их деятельности. Во-вторых, не может Кабинет Министров своим постановлением отменить закон и переводить финансирование в пенсионные фонды. Мы убеждены, что это приведет к значительному усложнению обслуживания военных пенсионеров… Я вообще не представляю, как Пенсионный фонд будет выдавать пенсии экс-сотрудникам МВД и СБУ. Это может привести к рассекречиванию агентуры, негласных сотрудников, которые несли службу по обеспечению покоя государства. Однако правительство нас пока не слышит. …Есть такое понятие, как государственная тайна. Есть категория лиц… которые должны оставаться засекречены до определенного времени.

К тому же и так много нареканий на работу пенсионных фондов на местах. Я не могу понять до конца, что за этим стоит, но правительство принципиально упирается».