Преступники украли 150 тонн рельсов

На юге Польши задержаны четверо преступников, похитивших около 150 тонн рельсов.

Полиция Дольношленского воеводства оценивает стоимость рельсов, похищенных с участка недействующей железной дороги Малчыце-Марчишу в окрестностях Вроцлава, приблизительно в 200 тысяч польских злотых (1 доллар США равен 2,8 злотых).

"Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы", - сообщил представитель региональной полиции Павел Петрыковский (Pawel Petrykowski).

По его словам, полицейские задержали четверых преступников в возрасте от 30 до 56 лет, когда они откручивали рельсы.

"Преступники были так заняты "работой", что даже не заметили стражей порядка", - сказал Петрыковский.

Злоумышленники укладывали рельсы в грузовик, отвозили их в лес, где распиливали на более мелкие куски и сдавали в пункты приема металлолома, сообщил представитель полиции.

РИА "Новости"