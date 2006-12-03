Преступники украли 150 тонн рельсов
...но работали слишком увлеченно
На юге Польши задержаны четверо преступников, похитивших около 150 тонн рельсов.
Полиция Дольношленского воеводства оценивает стоимость рельсов, похищенных с участка недействующей железной дороги Малчыце-Марчишу в окрестностях Вроцлава, приблизительно в 200 тысяч польских злотых (1 доллар США равен 2,8 злотых).
"Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы", - сообщил представитель региональной полиции Павел Петрыковский (Pawel Petrykowski).
По его словам, полицейские задержали четверых преступников в возрасте от 30 до 56 лет, когда они откручивали рельсы.
"Преступники были так заняты "работой", что даже не заметили стражей порядка", - сказал Петрыковский.
Злоумышленники укладывали рельсы в грузовик, отвозили их в лес, где распиливали на более мелкие куски и сдавали в пункты приема металлолома, сообщил представитель полиции.