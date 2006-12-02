В УНИАН экс-мэр Киева Омельченко и адвокат Багиров обсудят новые тарифы на ЖКХ

10:38, 02 декабря 2006
Общество
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4 декабря (понедельник)

14-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция экс-мэра Киева Александра Омельченко на тему: “Правда о тарифах: кому платить больше?”. Также примет участие председатель Международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан Украины" Эдуард Багиров (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.  

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