В Харькове открылось Консульство Австрии

Сегодня состоялось торжественное открытие Консульства Австрии в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, новое учреждение разместилось в помещении гостиницы «Харьков» в центре города на площади Свободы.

Специально для этого в Харьков прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Украине Йозеф-Маркус ВУКЕТИЧ и торговый советник Посольства Австрии Кристиан ГЕССЛЬ.

В пресс-службе сообщили, что 9 ноября с.г. была предоставлена экзекватура на выполнение функций Почетного консула Австрийской Республики в городе Харькове Александру ДАВТЯНУ - президенту инвестиционной группы «ДАД», члену исполкома Харьковского городского совета.