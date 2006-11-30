В Харькове открылось Консульство Австрии
22:38, 30 ноября 2006Общество
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Новое учреждение разместилось на площади Свободы
Сегодня состоялось торжественное открытие Консульства Австрии в Харькове.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, новое учреждение разместилось в помещении гостиницы «Харьков» в центре города на площади Свободы.
Специально для этого в Харьков прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Украине Йозеф-Маркус ВУКЕТИЧ и торговый советник Посольства Австрии Кристиан ГЕССЛЬ.
В пресс-службе сообщили, что 9 ноября с.г. была предоставлена экзекватура на выполнение функций Почетного консула Австрийской Республики в городе Харькове Александру ДАВТЯНУ - президенту инвестиционной группы «ДАД», члену исполкома Харьковского городского совета.
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