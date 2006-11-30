ПриватБанк не продается – Коломойский

КБ «ПриватБанк» не продается. Об этом корреспонденту УНИАН заявил один из акционеров банка Игорь КОЛОМОЙСКИЙ.

«Мы Приват (ПриватБанк – УНИАН) не продаем», - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Как сообщалось, СМИ в конце ноября сообщили, что французская группа Societe Generale ведет переговоры с акционерами украинского КБ «ПриватБанк» о продаже контрольного пакета украинского банка. «Societe Generale намерена выкупить контрольный пакет акций у акционеров днепропетровского банка, если последние очистят ПриватБанк от инсайдерских активов», - говорилось в газете «Экономические известия» со ссылкой на источник в банковских кругах.

По информации газеты, Societe Generale приступили к изучению результатов аудита ПриватБанка.

Вместе с тем, глава подразделения специализированных финансовых услуг Societe Generale Жан-Франсуа ГОТЬЕ отказался комментировать газете эту тему.

В пресс-службе ПриватБанка, куда агентство УНИАН обратилось за комментариями, информацию о проведении переговоров не подтвердили. «Без комментариев», - сказал руководитель управления по связям с общественностью ПриватБанка Олег СЕРГА.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты называли Societe Generale одним из претендентов на покупку "Укрсиббанка" и "Укрсоцбанка". Впоследствии BNP Paribas (Франция) приобрел контрольный пакет "Укрсиббанка", а Banca Intesa (Италия) заключил соглашение на приобретение "Укрсоцбанка".

Справа УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

Кредитный портфель КБ «ПриватБанк» по итогам 9 месяцев 2006 года увеличился на 50,1% и на 1 октября составил 24,17 млрд. грн., уставный капитал банка - 1,582 млрд. грн., собственный капитал - 2,9 млрд. грн., депозитный портфель физических лиц - 9,9 млрд. грн.

ПриватБанк обслуживает свыше 12 миллионов счетов граждан, а объем привлеченных средств населения достиг 13,1 миллиардов грн. Банк обслуживает 230 тысяч счетов корпоративных клиентов и 185 тысяч предпринимателей, объем средств, привлеченных от юридических лиц, с начала года увеличился на 21,2% до 8,3 млрд. грн.

Финансовый результат банка по итогам третьего квартала 2006 года составляет 253,8 млн. грн.

Совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имеют равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Доля прямого участия каждого составляет 38,76%, опосредованного - 16,29%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.