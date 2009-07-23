В Херсоне люди блокировали мост через Днепр
Требовали выплатить долги по зарплате
Сегодня утром около 70 работников Херсонского машиностроительного завода блокировали мост через Днепр, требуя выплатить долги.
Как передает корреспондент УНИАН, движение по мосту через Днепр было перекрыто в направлении Цюрупинска, в результате образовалась большая пробка из сотен автомобилей, движущихся в сторону Крыма, а также черноморских и приазовских курортов Херсонской области.
На место события прибыли работники милиции, но работники завода в течение 45 минут не покидали трассу.
Пикетчики требовали, чтобы собственник ХМЗ выплатил им задолженность по зарплате в сумме до 150 тыс. грн.
Таже работники ХМЗ считают, что последние увольнения на предприятии были проведены с нарушением трудового законодательства.
С пикетчикам пообщался заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Олег ДОВБЫШ, который пообещал, что требования станут предметом встречи руководства ОГА и собственника завода.
Приблизительно в 10.50 движение по мосту через Днепр возобновилось.