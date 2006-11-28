Погода на 29 ноября - 3 декабря

29 ноября на территории Украины облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура будет колебаться ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей - 2-7° тепла; днем - 3-8° тепла, в Прикарпатье, Закарпатье и в Крыму местами - 10-14°; в Карпатах ночью - 0-5° мороза, днем - 1-6° тепла.

30 ноября -1 декабря без существенных осадков, лишь 1 декабря в восточных областях небольшие осадки. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, на Южном побережье Крыма - 2-7° тепла; днем - 3-8° тепла, на крайнем юге и западе страны - до 11°, в восточных областях - 0-5° тепла.

2-3 декабря без существенных осадков. Температура ночью - от 3° мороза до 3° тепла, днем - 3-9° тепла, в западной и южной части местами - до 12°.

В Киеве и области 29 ноября без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью - 1-3° тепла, днем - 4-6° тепла; по области ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла.

30 ноября -1 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 3-8° тепла.

2-3 декабря погода существенно не изменится.