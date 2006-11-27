Расписание новогодних праздников в Киеве

Праздник Святого Николая в Национальном цирке Украины традиционно откроет в Киеве начало новогодних празднований.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на распоряжение о проведении общегородских Новогодних и Рождественских мероприятий, подписанное Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

В соответствии с утвержденной программой мероприятий, 20-21 декабря в 11.00 на Центральной учебно-тренировочной базе «Ледовый стадион», что на улице Академика Глушкова, 9, состоится Кубок Украины по конькобежному спорту; 21-24 декабря 2006 г. в 10.00 на Ледовом стадионе «Крижинка» (улица Большая Васильковская,55) будет разыгран Кубок Украины по шорт-треку;

21-26 декабря на Ледовом стадионе «Крижинка» пройдет Чемпионат Украины по фигурному катанию.

23 декабря в 13.00 в Колонном зале КГГА планируется провести Новогоднюю елку для детей, которые передвигаются в и6нвалидных креслах. В этот же день на Крещатике в 15.00 начнется «Парад Дедов Морозов волонтеров». После этого в 16.00 состоится праздник зажигания Главной новогодней елки «С Новым Годом, Украина!».

31 декабря в 19.30 на НСК «Олимпийский» запланирован предновогодний легкоатлетический пробег «Бег в 2007 год». После этого все желающие смогут принять участие во встрече Нового года на Майдане Незалежности в ночь с 31 декабря в 2006 г. на 1 января в 2007 г.

Распоряжением также предусмотрено, что с 23 по 28 декабря в кинотеатре «Октябрь» пройдут новогодне-рождественские программы, в частности, игротеки и просмотры кинофильмов для детей и молодежи из малообеспеченных и кризисных семей. Кроме того, городские новогодние и рождественские праздники для детей и юношества пройдут с 28 декабря по 13 января в Киевском Дворце детей и юношества.

Дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники школ-интернатов смогут посетить культурно-художественные заведения, где для них устроят бесплатные праздничные новогодние представления.

Предусмотрено проведение ряда спортивных мероприятий на протяжении января в период школьных каникул.

Празднование Рождества Христова состоится на Майдане Незалежности 7 января 2007 года.

19 января Праздник Крещения в «Гидропарке» традиционно закроет Новогодние праздники.