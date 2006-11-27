Курочкин объявил голодовку

Российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, который был задержан 20 ноября в киевском аэропорту «Борисполь» по обвинению в вымогательстве, 24 ноября объявил голодовку в знак протеста.

Об этом сообщил УНИАН один из его адвокатов.

Таким образом М.КУРОЧКИН выражает свой протест против незаконного, по его мнению, обвинения в совершении двух преступлений, а также против незаконного решения Голосеевского районного суда о содержании его под стражей.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИНА задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева.

По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал в качестве меры пресечения для М.КУРОЧКИНА содержание под стражей.