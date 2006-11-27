На Южно-Украинской АЭС произошла авария

26 ноября в 15.30 из-за возгорания масла в реакторном отделении операторы вынуждены были аварийно остановить реактор на втором энергоблоке Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщили УНИАН у Госатомрегулировании Украины.

Возгорание произошло возле одного из главных циркуляционных насосов, которые обеспечивают охлаждение реактора. Огонь был ликвидирован через полчаса. Происшествие не привело к нарушениям условий и ограничений безопасной эксплуатации блока. Проводится разохлаждение реактора, выполняется оценка состояния электрического двигателя насоса, который мог быть поврежден огнем. Руководство АЭС подало в диспетчерские службы энергосистемы страны заявку на остановку блока до конца суток 29 ноября.

На сегодня на четырех украинских АЭС работают 11 из 15 энергоблоков. Кроме второго блока Южно-Украинской АЭС, ремонты производятся на третьем блоке Запорожской АЭС, втором блоке Хмельницкой и третьем блоке Южно-Украинской АЭС.

На Чернобыльской АЭС заканчивается выгрузка ядерного топлива из реактора первого блока. В целом с 5 декабря 2005 года, когда была начата выгрузка ядерного топлива из остановленных 1-го и 3-го реакторов ЧАЭС, из них извлечены 1023 топливные кассеты, в частности, 25 кассет на протяжении последних суток.