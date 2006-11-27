В ближайшие дни будет сухо и довольно тепло

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в областях Прикарпатья до 2° мороза днем 4-9° тепла, вЗакарпатье, Прикарпатье и в Крыму местами 12-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза днем 2-7° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре

29-30 ноября - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до° тепла, на Южном побережье Крыма 2-7° тепла; днем 3-8° тепла, на крайнем юге и западе 12° тепла, в восточных областях 0-5° тепла.

1-2 декабря - без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-8° тепла.

3-7 декабря - преимущественно без осадков, лишь 6 декабря на крайнем севере страны, 7 декабря в северных, западных и центральных областях небольшие осадки. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 1-7° тепла.

В Киеве и области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°; по области ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

29-30 ноября - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

1-2 декабря - без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.