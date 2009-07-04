На Прикарпатье экстремалы проводят фестиваль «Мизуньская Zвыгода»

Сегодня в селе Новый Мизунь Долинского района Ивано-Франковской области начался пятый фестиваль экстремальной и молодежной культуры «Мизуньская Zвыгода».

Об этом сообщили УНИАН в Долинской райгосадминистрации. Основной лозунг нынешнего фестиваля - «Молодежь за экотуризм». Традиционно здесь, на Бойковщине, проходят состязания по скоростному спуску на горных велосипедах со склонов горы (даунхил), из 700–метрового спуска на горных велосипедах по искусственной (25-30 см) деревянной тропинке на высоте 3 м со сложными конструкциями (нор-шору), по преодолению на горном велосипеде сложных препятствий на небольшой скорости (триал-кросс), велосоревнования на местности и тому подобное.

По словам организаторов, из-за ограниченного бюджета рок-концерта в завершение мизуньского экстремального фестиваля не будет. Вместо этого пройдет парад ди-джеев под открытым небом, просмотр видеофильмов и конкурс рисунка «Раскрась свою планету». Сегодня на фестивале проходят спортивные состязания на горных велосипедах, чемпионат Украины по спортивному ориентированию на местности. Вечером – «Дискотека под открытым карпатским небом». В воскресенье состоятся соревнования силачей. Завершится фестиваль 6 июля театрализованным выступлениями фольклорных коллективов и музыкальных групп.

Фестиваль собрал около 200 участников. Призовой фонд фестиваля - свыше 20 тысяч гривен.