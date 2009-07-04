Договор аренды земли не требует нотариального заверения
08:53, 04 июля 2009Общество
1500 0
Президент подписал закон
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым исключена норма из Хозяйственного кодекса Украины о необходимости нотариального заверения договоров аренды земли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter