Договор аренды земли не требует нотариального заверения

Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым исключена норма из Хозяйственного кодекса Украины о необходимости нотариального заверения договоров аренды земли.

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