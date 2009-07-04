Эксперт о Ющенко, бюджете, Нацбанке и квази-прибыли

Закон об увеличении объемов перечислений Национального банка в Государственный бюджет может быть ветирован Президентом, поскольку документ был принят с серьезными процедурными нарушениями, а, кроме того, объемы квази-прибыли НБУ в 2009 году остаются неясными.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что, согласно действующему закону о Государственном бюджете на 2009 год, НБУ должен перечислить не менее 4 млрд. грн. квази-прибыли, полученной в 2008 году. Центральный банк уже перечислил всю эту сумму в государственную казну, напомнил экономист.

По словам А.БЛИНОВА, новая инициатива парламента получила значительную поддержку правительства, стремящегося к увеличению финансирования бюджетного дефицита, а НБУ является одним из немногих оставшихся источников для этого. «Существует высокая вероятность того, что если эти деньги перечислят, они будут израсходованы не на подготовку к Евро-2012, а на финансирование прорех в бюджете «Нафтогаза» и Государственном бюджете в целом», - считает экономист.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон, который увеличивает объемы перечисления квази-прибыли НБУ в Государственный бюджет на 9,8 млрд. грн. Полученные средства должны быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой к Евро-2012.