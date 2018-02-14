Умер освобожденный из плена боевиков пастор Александр Хомченко, которого жестоко пытали на территории "ДНР"
Умер пастор Александр Хомченко, который прошел через пытки боевиков поддерживаемой Россией группировки «ДНР». Хомченко было 59 лет. В последнее время он вел богослужения в Марьинке.
Читайте также46 освобожденных украинских пленных с Донбасса остаются в медучреждениях КиеваДо событий весны 2014 года, известных как «русская весна», Александр Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке, передает радио Свобода.
Хомченко был одним из организаторов «Молитвенного Майдана в Донецке и, по его словам, вел богослужения даже тогда, когда «российские танки уже вошли в Донецк». После одного из богослужений Хомченко арестовали. Девять дней его удерживали в захваченном здании областного управления МВД Донецка, а позже – в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки.
После освобождения Александр Хомченко рассказал правозащитникам Центра Гражданских свобод, что его очень били и подвергали пыткам, в частности на дыбе. По словам Хомченко, его пытали представители российской разведки.
«Когда меня подняли на дыбу и надели противогаз – в глазах потемнело. Я почувствовал, что теряю сознание и инстинктивно набрал воздуха в легкие, а они подставили ватку с нашатырным спиртом. Потом перекрывали кран, а потом открывали и погружали шланг в воду», – рассказал пастор Хомченко.