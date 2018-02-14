Умер освобожденный из плена боевиков пастор Александр Хомченко, которого жестоко пытали на территории "ДНР"

Его очень били и подвергали пыткам, в частности на дыбе. Он рассказывал после освобождения, что пытали представители российской разведки.

Умер пастор Александр Хомченко, который прошел через пытки боевиков поддерживаемой Россией группировки «ДНР». Хомченко было 59 лет. В последнее время он вел богослужения в Марьинке.

Читайте также46 освобожденных украинских пленных с Донбасса остаются в медучреждениях КиеваДо событий весны 2014 года, известных как «русская весна», Александр Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке, передает радио Свобода.

Хомченко был одним из организаторов «Молитвенного Майдана в Донецке и, по его словам, вел богослужения даже тогда, когда «российские танки уже вошли в Донецк». После одного из богослужений Хомченко арестовали. Девять дней его удерживали в захваченном здании областного управления МВД Донецка, а позже – в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки.

После освобождения Александр Хомченко рассказал правозащитникам Центра Гражданских свобод, что его очень били и подвергали пыткам, в частности на дыбе. По словам Хомченко, его пытали представители российской разведки.

«Когда меня подняли на дыбу и надели противогаз – в глазах потемнело. Я почувствовал, что теряю сознание и инстинктивно набрал воздуха в легкие, а они подставили ватку с нашатырным спиртом. Потом перекрывали кран, а потом открывали и погружали шланг в воду», – рассказал пастор Хомченко.