Свадебная лихорадка: во Львове ко Дню святого Валентина для молодоженов устроили праздник (видео)

В День влюбленных украинцы женятся в десять раз больше, чем в любой другой день года.

Во Львове для молодоженов устроили настоящий праздник на День влюбленных. В День влюбленных украинцы женятся в десять раз больше, чем в любой другой день года. Как говорится в сюжете ТСН, вход в ЗАГС украшен, а церемонии проходят одна за другой. На входе молодых встречают мимы, играет живая музыка. Читайте такжеДень святого Валентина: как в мире празднуют 14 февраля (фото, видео) Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня влюбленные могут бесплатно проехать в скоростном трамвае.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter