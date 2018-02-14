Свадебная лихорадка: во Львове ко Дню святого Валентина для молодоженов устроили праздник (видео)
14:40, 14 февраля 2018Общество
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В День влюбленных украинцы женятся в десять раз больше, чем в любой другой день года.
У Львові для молодят влаштували справжнє свято на День закоханих
Во Львове для молодоженов устроили настоящий праздник на День влюбленных.
В День влюбленных украинцы женятся в десять раз больше, чем в любой другой день года. Как говорится в сюжете ТСН, вход в ЗАГС украшен, а церемонии проходят одна за другой. На входе молодых встречают мимы, играет живая музыка.
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Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня влюбленные могут бесплатно проехать в скоростном трамвае.
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