В Киеве сегодня влюбленные могут бесплатно проехать в скоростном трамвае (видео)

По словам контролерки, для бесплатного проезда достаточно поцелуя влюбленных.

Сегодня, в День Святого Валентина, в Киеве в скоростном трамвае можно проехать бесплатно за поцелуй.

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Как говорится в сюжете ТСН, транспортники обещают бесплатно катать на скоростном трамвае тех, кто поцелуется.

По словам контролерки, для бесплатного проезда достаточно поцелуя влюбленных, хотя журналистку пропустили за поцелуй охранника на входе на остановку скоростного трамвая.

Охранник сказал, в случае проверки билетов в салоне трамвая достаточно будет «поцеловать контроллера и все будет хорошо».