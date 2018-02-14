В Киеве сегодня влюбленные могут бесплатно проехать в скоростном трамвае (видео)
12:43, 14 февраля 2018Общество
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По словам контролерки, для бесплатного проезда достаточно поцелуя влюбленных.
К трамваю пускают за поцелуй / Скриншот видео ТСН
Сегодня, в День Святого Валентина, в Киеве в скоростном трамвае можно проехать бесплатно за поцелуй.
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Как говорится в сюжете ТСН, транспортники обещают бесплатно катать на скоростном трамвае тех, кто поцелуется.
По словам контролерки, для бесплатного проезда достаточно поцелуя влюбленных, хотя журналистку пропустили за поцелуй охранника на входе на остановку скоростного трамвая.
Охранник сказал, в случае проверки билетов в салоне трамвая достаточно будет «поцеловать контроллера и все будет хорошо».
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