В Киеве сегодня влюбленные могут бесплатно проехать в скоростном трамвае (видео)

12:43, 14 февраля 2018
Общество
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До трамвая пускают за поцелуй / Скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, транспортники обещают бесплатно катать на скоростном трамвае тех, кто поцелуется.

По словам контролерки, для бесплатного проезда достаточно поцелуя влюбленных, хотя журналистку пропустили за поцелуй охранника на входе на остановку скоростного трамвая.

Охранник сказал, в случае проверки билетов в салоне трамвая достаточно будет «поцеловать контроллера и все будет хорошо».

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Теги: #Киев#трамвай#День Валентина