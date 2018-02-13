Ни груди вам, ни носа: Лобода предстала в новом образе (фото)
15:24, 13 февраля 2018Общество
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Некоторые поклонники отметили, что Лобода больше напоминает артистку LP.
Артистка примеряла новый образ / скриншот
Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников необычным образом. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
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"Новый образ! Ни груди вам, ни носа", - прокомментировала фото Лобода. Певица решила перевоплотиться в легендарного музыканта Боба Дилана. Это не в первый раз, когда звезды примеряют на себя образ известного артиста. Многие мировые знаменитости перевоплощались в Боба Дилана ради фильма "Меня там нет".
Некоторые поклонники отметили, что звезда больше напоминает артистку LP.
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