Ни груди вам, ни носа: Лобода предстала в новом образе (фото)

Некоторые поклонники отметили, что Лобода больше напоминает артистку LP.

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников необычным образом. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

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"Новый образ! Ни груди вам, ни носа", - прокомментировала фото Лобода. Певица решила перевоплотиться в легендарного музыканта Боба Дилана. Это не в первый раз, когда звезды примеряют на себя образ известного артиста. Многие мировые знаменитости перевоплощались в Боба Дилана ради фильма "Меня там нет".

Некоторые поклонники отметили, что звезда больше напоминает артистку LP.