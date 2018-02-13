Ни груди вам, ни носа: Лобода предстала в новом образе (фото)

15:24, 13 февраля 2018
Общество
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Артистка примеряла новый образ / скриншот

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"Новый образ! Ни груди вам, ни носа", - прокомментировала фото Лобода. Певица решила перевоплотиться в легендарного музыканта Боба Дилана. Это не в первый раз, когда звезды примеряют на себя образ известного артиста. Многие мировые знаменитости перевоплощались в Боба Дилана ради фильма "Меня там нет".

Некоторые поклонники отметили, что звезда больше напоминает артистку LP.

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Теги: #Лобода новый образ