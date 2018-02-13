"Характер начал меняться": стали известны подробности о зарезавшем шеф-повара в Киеве бойце АТО

Подозреваемый в убийстве командовал взводом танкового батальона 72-й бригады, на фронте находился с лета 2014-го.

Боец АТО 72-й бригады Владимир Балабуха, которого подозревают в убийстве шеф-повара Руслана Юрченко, в последнее время имел проблемы с психикой.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов со ссылкой на слова сослуживцев Балабухи.

Читайте такжеВоенного, зарезавшего мужчину в очереди на маршрутку в Киеве, арестовали на два месяца

Так, по его словам, младший лейтенант Балабуха командовал взводом танкового батальона 72-й бригады, на фронте находился с лета 2014-го.

«За это время у товарищей никаких серьезных проблем по службе не было. Воевал как все. Имеет награды. Получил серьезное ранение в голову. Лежал в больнице, лечился у психиатра. Однако в последнее время товарищи заметили, как характер начал меняться. Война здоровья не добавляет», – пишет Бутусов.

Журналист предполагает, что убийство, которое совершил боец, произошло не спонтанно, так как предпосылки в психике были. «Говорят о приобретенных вредных привычках. Мне кажется, это история о том, что у человека были серьезные проблемы, но не было кому их исправить, повлиять, выдернуть из рутины, разобраться... Значит не было рядом командира, который бы вмешался, который бы или помог исправиться, или обратил внимание психологов, капеллана. А реагировать было надо - ведь срыв мог произойти и в боевой обстановке - с куда более тяжелыми последствиями», – отметил он.

«Это пример, который необходимо разбирать командирам, психологам и офицерам по работе с личным составом. Человек становится преступником не вдруг», – добавил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, днем 10 февраля возле станции метро "Черниговская" в Киеве между Русланом Юрченко и 28-летним младшим лейтенантом 72-й бригады Вооруженных сил Дмитрием Балабухой возник спор в очереди на маршрутку – один из них пытался пройти без очереди.

После этого Балабуха пошел в ближайший магазин, купил кухонный нож, вернулся и ударил ножом Юрченко. От полученных травм Юрченко умер. Через некоторое время на улице Мурманской полицейские при поверхностном осмотре нашли у Балабухи нож, он признался в нападении.