Обвиненный в плагиате Бабкин прокомментировал свой результат на отборе Евровидения (видео)

Бабкин ответил, что до 82-х лет точно не назовет себя состоявшимся артистом.. Заметил, что если будет считать себя таковым, то зайдет в тупик.

Сергей Бабкин, который занял четвертое место в полуфинале на нацотборе "Евровидения-2018", прокомментировал свой результат.

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"Сегодня, как впервые, снова всколыхнули меня чувства участия в конкурсе. Я теперь прекрасно понимаю участников "Голоса країни", которые выходят на сцену, и что происходит у них в душе. Мне нравится находиться по разные стороны баррикад в качестве участника и в качестве тренера. Только так можно полностью прочувствовать весь спектр эмоций с разных сторон", - так прокомментировал свое выступление Сергей, в субботу, 10 февраля, сразу после объявления результатов.

А на вопрос о том, зачем уже известному артисту участие в конкурсе, Бабкин ответил, что до 82-х лет точно не назовет себя состоявшимся артистом.. Заметил, что если будет считать себя таковым, то зайдет в тупик.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее пользователи сети обвинили Бабкина в плагиате.