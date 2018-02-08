Евровидение-2018: одного из участников Нацотбора заподозрили в плагиате (видео)

Автором композиции "Крізь твої очі" является сам Бабкин. Песня, по его словам, посвящена трем главным женщинам в его жизни - маме, жене и дочери.

В песне известного украинского певца Сергея Бабкина "Крізь твої очі", с которой он будет сражаться в Национальном отборе за право представлять Украину на Евровидении 2018, заметили сходство с мелодией композиции легендарного британского музыканта Дэвида Боуи – "Blackstar". Об этом написали пользователи сети после прослушивания трека украинца в YouTube.

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Автором композиции "Крізь твої очі" является сам Бабкин. Песня, по его словам, посвящена трем главным женщинам в его жизни - маме, жене и дочери. Трек "Blackstar" Дэвида Боуи был первым синглом в поддержку 25-го и последнего одноименного альбома музыканта 19 ноября 2015 года.

В начале 2016-го, через несколько дней после своего 69-летия Дэвид Боуи умер. Причиной смерти знаменитого музыканта стало онкологическое заболевание.