В Одессе эксгумировали тела детей, погибших при пожаре в детском лагере "Виктория" (видео)

Родители погибших девочек требуют повторной экспертизы.

Для проведения повторной экспертизы ДНК, которую требуют родители трех детей, погибших во время пожара в детском оздоровительном лагере “Виктория”, в Одессе провели эксгумацию.

Читайте такжеТрагический пожар в лагере "Виктория": суд оставил под домашним арестом инспектора ГСЧСРодственники девочек подозревают, что в одесском бюро судебно-медицинской экспертизы перед погребением перепутали тела детей. Теперь исследования будут проводить харьковские эксперты, которые утром на западном кладбище Одессы извлекли из земли гробы детей и повезли на экспертизу, передает ТСН.

Тяжело далось это решение родителям. Почти полгода назад они похоронили своих погибших в пожаре детей. И вот сегодня вновь были на кладбище. Теперь на процедуре эксгумации тел. Психологически старались держаться, потому что говорят, главное для них - узнать правду.

«Это нам надо сделать, чтобы мы знали, где наши дети и кого мы похоронили», - говорит мама одной из погибших девочек.

Сомнения относительно того, чьи останки на самом деле в гробах, закрались у отца покойной Сони Мазур. До отдыха в детском лагере «Виктория» их дочке стоматолог удалил зубы. А в описаниях экспертизы тела, которое им выдали для захоронения, было указано совсем другое.

«В описании экспертизы указаны зубы, которые не должны были присутствовать на верхней челюсти», - рассказывает отец погибшего ребенка.

Как сообщал УНИАН, крупнейший пожар, во время которого погиблитри девочки в детском лагере "Виктория", произошел в ночь на 16 сентября прошлого года. Сначала были найдены тела только двух девочек, и только впоследствии нашли фрагменты тела третьего ребенка. Детей родители хоронили в шоковом состоянии, поэтому ходатайство об эксгумации подали после похорон. Заявили, что не доверяют одесским судмедэкспертам и решили анализ ДНК проводить в Харькове. Адвокат семей, в которых погибли дети рассказывает, если харьковские эксперты докажут, что тела перепутали - они подадут в суд на специалистов, которые проводили первое исследование. Кроме этого, подозревают, что некоторые фрагменты тел вообще не идентифицировали.

«Изучив все заключения экспертов по девочкам, мы пришли к выводу, увы, что фрагменты тел детей, в виде конечностей, которые находились отдельно от тел детей, по ним не проводилась экспертиза ДНК. Это нарушение процедуры», - говорит адвокат.

Повторная экспертиза в Харькове продлится не меньше месяца. Отобранные образцы тел детей родители хотят направить еще и иностранным специалистам. Если дополнительные исследования докажут, что тела таки перепутали, им придется официально перезахоронить всех трех детей. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ukrayina/v-odesi-proveli-eksgumaciyu-til-ditey-yaki-zaginuli-pid-chas-pozhezhi-v-dityachomu-tabori-viktoriya-1108263.html