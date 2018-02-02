Трагедия в детском лагере в Одессе: инспектора ГСЧС подозревают в халатности

По ходатайству прокуратуры судом служащий отстранен от занимаемой должности.

В Одессе одному из ведущих инспекторов подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщено о подозрении в служебной халатности, которая привела к пожару в детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория», в результате чего 15 сентября 2017 года погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, таким образом, в указанном деле появился пятый подозреваемый – один из ведущих инспекторов Киевского районного отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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Установлено, что указанным должностным лицом в течение 2016-2017 годов неоднократно выявлялись нарушения пожарной безопасности в детском учреждении «Виктория», в связи с чем составлены акты, предписания об устранении нарушений в сфере гражданской защиты техногенной и пожарной безопасности и протоколы об административном правонарушении.

Наряду с этим из-за небрежного отношения к своим обязанностям этим инспектором не приняты меры для подготовки материалов иска в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы лагеря, деятельность которого в таких условиях привела к пожару и гибели троих детей.

На текущей неделе следователями прокуратуры области ему сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По ходатайству прокуратуры судом служащий отстранен от занимаемой должности.

Кроме того, по результатам проверки, инициированной прокуратурой Одесской области, Главным управлением ГСЧС в области с учетом выявленных нарушений пожарной и техногенной безопасности внесен иск в окружной административный суд о полной остановке работы коммунального заведения.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли три девочки. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

Приморский райсуд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог в размере 128 тыс. грн, который почти сразу был внесен, а сам фигурант помещен в больницу.

28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября отменил фигуранту залог и снова поместил его в СИЗО.

10 января 2018 года прокуратура заявила о завершении расследования в отношении Саркисяна и направлении ходатайства о продлении его ареста для того, чтобы дать возможность сторонам процесса ознакомиться с материалами завершенного производства по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

12 января Приморский райсуд продлил содержание Саркисяна в СИЗО еще на 60 суток.